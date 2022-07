Prefeitura retoma obras da escola Edegar Simões

Data de Publicação: 24 de maio de 2017

Na terça-feira (22), a Prefeitura de Carapicuíba retomou as obras da EMEF Vereador Edegar Simões no bairro Ariston. A nova empreiteira responsável pelas obras iniciou a construção de um muro de arrimo.

Desde o início do ano, a Comissão de Engenheiros da Prefeitura realizou estudos e laudos, garantindo a segurança do prédio da escola. Ainda assim, a Secretaria de Educação interditou quatro salas de aulas, próximas ao barranco, para garantir o conforto e a segurança dos alunos e funcionários.

Quando a atual administração assumiu a Prefeitura de Carapicuíba, as obras da escola estavam paradas e incompletas. No início da atual gestão, a comissão de engenheiros da Prefeitura de Carapicuíba se reuniu com a empresa responsável para cobrar a execução da obra, principalmente a estabilização do barranco, entre outras medidas de segurança.

A construtora não realizou o serviço acordado e foi notificada diversas vezes pela Prefeitura. Informamos que o contrato com a antiga empresa encerrou-se em de abril e não foi estendido. Por isso, a atual administração realizou um novo processo licitatório em situação de emergência e em menos de um mês as obras foram retomadas por outra construtora. É importante ressaltar que as aulas e o ano letivo não serão prejudicados.