Programa ID Jovem oferece meia-entrada e viagens grátis pelo Brasil

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 24 de maio de 2017

Nesta terça-feira, 23, no Auditório da Faculdade Estácio/FNC aconteceu a apresentação oficial do Programa ID Jovem, do Governo Federal. O coordenador do ID Jovem da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) Samuel Coelho de Oliveira fez a palestra explicativa do Programa, acompanhado do coordenador de programas para Juventude da Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Wilson Carlos Costa dos Santos. A Identidade Jovem, ou simplesmente Id Jovem, é o documento que possibilita acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto de 50% na compra de passagens de ônibus para viagem interestadual.

Para usufruir dos benefícios do Id Jovem é preciso preencher apenas três requisitos: ter idade entre 15 e 29 anos, renda familiar de até dois salários mínimos e estar inscrito no Cadastro Único. Não é preciso ser estudante. Cumpridos esses requisitos, basta acessar a página do Programa no site da Caixa Econômica Federal ou baixe o aplicativo Id Jovem no seu smartphone. Quando acessar tenha em mãos o seu Número de Inscrição Social (NIS) e dados pessoais como data de nascimento e nome da mãe. Após fazer sua inscrição basta imprimir a identidade jovem ou, caso use o aplicativo no celular, acesse sempre que for utilizá-lo.

PARCERIA COM CIEE – Na quinta-feira (18), o prefeito Marcos Neves assinou contrato com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) para parceria na contratação de estagiários. “É muito importante promover a integração dos estudantes e o mercado de trabalho” ressaltou o prefeito. Participaram da reunião os representantes do CIEE e o Secretário de Administração Mário da Matta.