TAÇA DE PRATA – Bola + um X é o campeão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 24 de maio de 2017

A decisão do Torneio de Férias, categoria Taça de Prata, entre Amigões e Bola + um X, no domingo, 21, no Ginásio Ayrton Senna, só foi decidida nos pênaltis.

Logo no início do primeiro tempo, Ronald abre para o Amigões. Pouco depois, Lucas Felipe amplia: Amigões 2 a 0. Felipe Teixeira diminui a diferença aos 12 minutos.

No segundo tempo, numa falta para o Amigões, Vinícius bate, Wanderson aproveita o rebote e amplia: Amigões 3 a 1. A reação do Bola + um X vem em seguida. Leonardo, de falta, diminui. Pouco depois, Felipe Teixeira recebe cruzamento dentro da área e toca para deixar tudo igual novamente. A partida vai pro pênaltis, onde o Bola + um X se saiu melhor, conquistando o título da Prata.

Amigões – Vice Campeão

BOLA + UM X – Fernando, Danilo, Felipe Araújo, Jeferson, Leonardo, Micael, Felipe Teixeira, Adriano, Carlos, Lucas, Ariel, Denis e Roberto. Comissão técnica: Jean Carlos e Fábio Godoi.

AMIGÕES – Manoel, Guilherme, Ricardo, Edinaldo, Edilson, Ayrton, Wanderson, Vinícius, Lucas Felipe, Edson, Ronald, Reinaldinho e William. Técnico: Carlos

Árbitro: Antonio Marcos Ferreira

Auxiliar: Jurandir Moreira de Souza

Anotadora: Valdirene Furtuoso

Artilheiro – Phelipe Nathan (7 de Setembro – 12 gols)

Defesa Menos Vazada – Amigões