TAÇA DE OURO – Porto vence o Azurra nos pênaltis

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 24 de maio de 2017

A grande final da Taça de Ouro do Torneio de Férias, realizada no domingo, 21, no Ginásio Ayrton Senna, foi marcada pelo equilíbrio e só decidida nos pênaltis. O Torneio de Férias é uma realização da Liga Carapicuibana de Futebol de Salão, com apoio da prefeitura de Carapicuíba.

Logo no início do primeiro tempo, Luiz tabela com Tomas, que abre o placar para o Porto. Aos 5 minutos, Luiz toca para Robson ampliar: Porto 2 a 0. Aos 10 minutos, Geninho, de falta, marca o terceiro. Faltando alguns segundos para o término do primeiro tempo, Angelo recebe de dentro da área e marca o primeiro do Azurra.

No segundo tempo, pênalti para o Azurra: Kainã bate e diminui. Robson amplia para o Porto: 4 a 2. O Azurra reage com o gol de Claudio, e o Porto desconta com o gol de Geninho. Porto 5 a 3. O Azurra corre atrás do prejuízo: Angelo recebe e fica a cara com o goleiro para marcar o quarto gol da equipe. Faltando 3 minutos, Felipe bate cruzado e empata a partida em 5 a 5. Nos pênaltis, o Porto levou a melhor e o título da competição.

Azurra – Vice Campeão

PORTO – Carlos, Marcos, Guilherme, Geninho, Alex, Robson, Eduardo, Matheus, Bruno, Luiz, Thomas e Thiago. Comissão técnica: João e Diogo.

AZURRA – Hiago, Fábio, Claudio, Kainã, Marcio, Renato, André, Cleber, Felipe, Robson, Angelo e Rafael. Técnico: Luiz.

Árbitro: Antonio Marcos Ferreira

Auxiliar: Ricardo Aparecido Pinto

Anotadora: Tatiane Furtuoso

Cronometrista: Valdirene Furtuoso dos Santos

Artilheiro – Vinícius Soares (Último Gole – 17 gols)

Defesa Menos Vazada – Porto