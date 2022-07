TORNEIO DE FÉRIAS – SUB 14 – Garotos da Vila vence nos pênaltis

Data de Publicação: 24 de maio de 2017

A decisão da categoria Sub14, entre Garotos da Vila e Família Tibagi, sábado, no Ginásio Ayrton Senna, foi jogo apertado, só decidido nos pênaltis. Caique abriu para o Garotos da Vila. O gol do Família Tibagi veio no finalzinho do primeiro tempo, no chute de Luiz Felipe.

Logo no início do segundo tempo, Carlos aproveita um rebote e coloca o Garotos da Vila na frente. Em seguida, Bruno Gabriel bate cruzado e empata novamente. Caique amplia para o Garotos da Vila. Faltando 2 minutos, Luiz Felipe recebe, gira e bate, empatando novamente a partida. Fim de jogo: 3 a 3. Nos pênaltis, o Garotos da Vila levou a melhor.

Família Tibagi – Vice Campeão

GAROTOS DA VILA – Leonardo, Caique, Fabio, Carlos, Gabriel Dupim, Lucas, Gabriel, Ryan e Rodrigo. Técnico: João Vitor.

FAMÍLIA TIBAGI – Vitor Flores, Igor Hildebrand, Kauê Ferreira, Leandro Lima, Bruno Gabriel, Luiz Felipe, Henryck Ryan, Carlos Eduardo, Vitor Manoel, Caique Alexandre, Samuel Viana e Miguel Araújo. Comissão técnica: Paulinho e Célio.

Árbitro: Jurandir Moreira de Souza

Auxiliar: Luiz Antonio Carrago

Anotadora: Claudia Regina de Moura Reis

Artilheiro – Fabio Lopes (Garotos da Vila – 18 gols)

Defesa Menos Vazada – Família Tibagi

Melhor Jogador – Leandro Lima (Família Tibagi)