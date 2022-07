TORNEIO DE FÉRIAS – SUB 16 – Crianças do Bem leva o título com goleada

Data de Publicação: 24 de maio de 2017

A equipe do Crianças do Bem acabou goleando o Muno, A final do Torneio de Férias, categoria Sub16, realizada no Ginásio Ayrton Senna, no sábado, 20, ficou marcada pela goleada do Crianças do Bem, derrotando o Muno e conquistando o título.

Matheus Nonato abre o placar para o Crianças do Bem logo no início do primeiro tempo. Gabriel, no começo do segundo tempo, amplia a marcação. Aos 6 minutos, Matheus Nonato recebe cruzamento e marca o terceiro do Crianças do Bem. O goleiro Tinoto aumenta o placar, e Gabriel faz o quinto da equipe. Faltando 3 minutos, Militão recebe, mata no peito e emenda um chutaço, marcando o único do Muno.

Muno – Vice Campeão

CRIANÇAS DO BEM – Finoto, Matheus Nonato, Murilo, Gabriel, Kaique, Nykolas, Virgílio, Matheus Carpeggiani, Bruno, Vitor, Vinícius e Beto. Comissão técnica: Jeferson e Marcelo

MUNO – João, Andrey, Luiz, Alexandre, Davi, Militão, Rodrigo, Gabriel e Edson. Técnico: Ronaldo.

Árbitro: Ricardo Aparecido Pinto

Auxiliar: Orildo Vieira Vinhatti

Anotadora: Tatiane Furtuoso

Artilheiro – Rodrigo Ribeiro (Muno – 15 gols)

Defesa Menos Vazada – Crianças do Bem

Melhor Jogador – Rodrigo Ribeiro Araújo (Muno)