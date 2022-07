TORNEIO DE FÉRIAS – SUB 17 – O título é do Real Atletick

Data de Publicação: 24 de maio de 2017

A primeira partida do sábado, 20, foi a decisão da categoria Sub-17. Matheus Ribeiro abre o placar aos 3 minutos. Em seguida, Vinicius Messias amplia para o Real Atletick. Pedro Henrique diminui para o Pentágono.

Aos 9 minutos do segundo tempo, João Gabriel, de pênalti, empata novamente a partida. As equipes alternam ataques, na busca do título, até que Vinícius Messias desempata. Real Atletick é o campeão.

Pentágono – Vice Campeão

REAL ATLETICK – Mateus Ribeiro, Pedro Henrique, Cleber Cesar, Artur Augusto, Lucas Silva, Ezequiel Amorim, Lucas Mateus, Kaique Seiji, Allisson Ferreira, André Santos, Allan Henrique, Vinicius Messias, Gilberto Deodato, Igor Barbosa, Matheus Lima. Comissão técnica: Cleiton Martins e André Oliveira.

PENTÁGONO – João Pedro, Giorgio, Cristian, Vinícius, Pedro, João Gabriel e Humberto. Comissão técnica: Anderson Aparecido/Everton Silveira

Árbitro: Antonio Marcos Ferreira

Auxiliar: Jurandir Moreira de Souza

Anotadora: Regina Claudia de Moura Reis

Artilheiro – Jhonata Willian (K´Langos – 10 gols)

Defesa Menos Vazada – Real Atletick

Melhor Jogador – Humberto Lopes Malachias (Pentágono)