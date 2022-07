TORNEIO DE FÉRIAS – SUB 12 – Paulista goleia e papa o título

Data de Publicação: 24 de maio de 2017

O Paulista acabou goleando o América, na decisão do Sub 12, sábado, 20, no Ginásio Ayrton Senna. Eduardo abre logo aos 7 minutos, para o Paulista. Ainda no primeiro tempo, ocorre um toque de mão na bola, do Gustavo. Pênalti para o Paulista: Luiz bate e amplia.

No segundo tempo, o América tenta uma reação. Murilo aproveita um rebote e diminui a diferença. Mas a manhã era do Paulista. Levy, de fora da área, amplia o marcador. Em seguida, Luiz, num tiro cruzado, marca o quarto do Paulista. Os gols de Pedro e Levy completaram a goleada: 6 a 1. O placar só não foi maior graças às boas defesas do goleiro Rafael.

América – Vice Campeão

PAULISTA – Pedro, Abdionack, Edgar, Luiz, Eduardo, Levy, Julio, Robson, Mateus, Erick, Lucas, Pedro e Régis. Técnico: Paulo

AMÉRICA – Rafael, Nicolas, Zé, Kauã, Fabrício, João Vitor, Vinícius, Paulão, Rafinha, Pablo, Jefferson, Gustavo, Marinho, Pedro, Lucas e Murillo. Comissão técnica: Thiago e Luciano.

Árbitro: Antonio Marcos Ferreira

Auxiliar: Luiz Antonio Tarrago

Anotadora: Claudia Regina de Moura Reis

Artilheiro – Luiz Eduardo Oliveira (Projeto CDB Jandira – 11 gols)

Defesa Menos Vazada – Paulista

Melhor Jogador – Gustavo Simionato (América)