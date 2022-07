Prefeitura forma munícipes em cursos profissionalizantes gratuitos

A Prefeitura de Carapicuíba, numa parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e com o Centro Paula Souza, realizou na manhã da última terça-feira, 30, a entrega dos certificados de conclusão dos cursos de qualificação profissional nas áreas de “Eletricista de veículos automotores”, “Mecânico de direção e freios” e “Mecânica automotiva básica”.

Aplicados através do programa Via Rápida Emprego, do governo do Estado de São Paulo, os cursos tem como objetivo capacitar os munícipes que estão em busca de recolocação ao mercado de trabalho ou queiram abrir o próprio negócio. Cerca de 48 alunos, das turmas manhã, tarde e noite, concluíram o módulo.

O aluno Lucas Jesus Avillar, morador do centro, elogia a iniciativa e afirma já sentir as oportunidades profissionais. “Esta é uma grande chance aos que, assim como eu, estão em busca de um caminho profissional. Enriquecer o currículo e aumentar minhas expectativas no mercado, e o mais importante: sem custo algum”, alegrou-se.

As capacitações são disponibilizadas de acordo com às necessidades regionais, identificadas com base em estudos e vão de encontro ao plano de governo: investir na qualificação de mão de obra. Em 5 meses a prefeitura já apresentou resultados positivos em projetos para geração de emprego e renda.