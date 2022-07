Maio Amarelo teve participação de 1.500 alunos da rede municipal nas ações de educação para o trânsito

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 1 de junho de 2017

Neste mês é celebrado em todo o país o Movimento Maio Amarelo, que nasceu com o propósito de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito e Carapicuíba apoia esta iniciativa tão importante. No decorrer do mês a prefeitura realizou atividades de educação para o trânsito nas ruas e nas escolas municipais e alcançou mais de 1.500 crianças.

No início do mês, alunos da rede municipal de ensino e servidores das secretarias de Transporte e Trânsito e de Educação, juntamente com o prefeito Marcos Neves, estiveram no semáforo do cruzamento da Av. Deputado Emílio Carlos com Viaduto Jorge Julian distribuindo flores, material educativo e o laço amarelo, símbolo da campanha.

Os agentes de trânsito também percorreram as escolas exibindo filmes e desenhos e conversando com as crianças sobre a importância de respeitar as leis de trânsito seja como motorista, pedestre ou ciclista. A participação das crianças nesse processo é fundamental para trazer seus familiares a refletir sobre os cuidados que devemos adotar em nosso dia a dia, para que o número de acidentes diminua o máximo possível.

Junte-se a nós nessa campanha pela vida. Faça sua parte e utilize o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, se ingerir bebida alcoólica não dirija, não use o celular ao volante e use capacete. Ações simples e preventivas salvam vidas.