Carapicuíba inicia Operação “Segurança em Ação” em parceria com as Polícias Civil e Militar

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 1 de junho de 2017

Na quinta-feira (25), teve início em Carapicuíba a Operação “Segurança em Ação”. Esta é uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Transporte e Trânsito, com a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de São Paulo. O objetivo é melhorar a segurança nos bairros da cidade.

A Operação Segurança em Ação contou com as viaturas da ROMU e as motos da ROMO da Guarda Municipal. O esquadrão da Segurança em Ação atuou na prevenção de delitos. Foram abordadas 61 pessoas, 63 veículos vistoriados, 27 autos de infração lavrados e 6 veículos removidos.

A Operação Segurança em Ação é resultado das constantes reuniões com representantes da Polícia Civil, como o delegado seccional Dr. Dejar Gomes Neto, e da Polícia Militar, como o Comandante do 33º Batalhão o Tenente-Coronel Antonio Carlos da Silva.

Patrulhamento nos pontos de ônibus

A Guarda Municipal de Carapicuíba também está realizando patrulhamento ostensivo nos pontos de ônibus, durante a madrugada e início da manhã. As motos da ROMO garantem mais agilidade aos guardas para patrulhamento em diversas ruas e avenidas da cidade. São rondas para prevenir de delitos e garantir a segurança dos moradores que estão aguardando o transporte público para se locomoverem ao trabalho, escola, faculdade, etc.