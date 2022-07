Carapicuíba ganha plantio de 200 mudas no Dia do Meio Ambiente

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 7 de junho de 2017

Na manhã da segunda-feira, 5, o Parque Gabriel Chucre recebeu mais 200 mudas de árvores. O plantio inaugura o programa de restauração florestal e paisagismo do parque, que receberá 15.000 mudas até o final do ano. O secretário de estado do meio Ambiente, Ricardo Salles, e a vice-prefeita plantaram as primeiras mudas.

Toda a vegetação será nativa e virá do Legado das Águas, da reserva Votorantin, empresa financiadora do programa, como compensação da supressão de vegetação para continuidade das atividades minerais.

HISTÓRICO – O parque foi instalado na antiga área da Lagoa de Carapicuíba. O local, nesse período, foi alvo de degradação ambiental e ocupação ilegal. Hoje, o Parque Gabriel Chucre tem como finalidade estimular atividades de lazer, esporte e cultura.