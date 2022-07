Rubro Negro marca a abertura da competição com goleada

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 7 de junho de 2017

A equipe do Rubro Negro Aldeia (foto) acabou goleando o XI Garotos por 6 a 1, na abertura do Campeonato Municipal de Futebol – categoria Veteraníssimo 1ª Divisão, realizada no sábado, 3, no campo do Niterói. Já a rodada de abertura do Sub-20, também no sábado, foi bem equilibrada. O final de semana teve ainda as aberturas dos campeonatos categorias Veteraníssimo- 2ª Divisão e o Master. A organização é da Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba e patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

SUB 20 – São 11 equipes divididas em três chaves. Jogam dentro da chave classificando os primeiros colocados de cada grupo mais o melhor segundo colocado.

Grupo A – Parceria, Resenha, Aliados e Rubro Negro Aldeia

Grupo B – Botafogo, Real Mônaco, Vasco da Gama e Liberdade.

Grupo C – Bola Branca, Furacão e Aliança.

Na abertura da competição, no sábado, 3, na Vila Cretti, o Rubro Negro Aldeia deu de 4 a 2 no Aliados e o Botafogo passou pelo Real Mônaco por 1 a 0.

Simultaneamente, no campo do Planalto, o Liberdade venceu o Vasco da Gama por 2 a 1, e a partida entre Bola Branca e Furacão terminou empatada em 1 a 1.

A segunda rodada está agendada para o sábado, 10. No campo da Vila Cretti, a partir das 8h15, jogam: Liberdade x Botafogo, Real Mônaco x Vasco da Gama e Furacão x Aliança. No campo do Planalto, às 9h45: Resenha x Aliados.

VETERANÍSSIMO 1ª DIVISÃO – São 12 equipes divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro primeiras para a segunda fase.

Grupo A – Rubro Negro Aldeia Carapicuiba, XI Garotos, Gopiuva, Brasinha Futebol e Samba, Família e Caracas.

Grupo B – Bola Branca, Planalto, Camaleão, Renegados, Vasco da Gama e Furacão.

A primeira rodada ficou marcada pela goleada do Rubro Negro Aldeia, batendo o XI Garotos por 6 a 1, sábado, 3, no campo do Niterói. Em seguida, no mesmo campo, o Brasinha Futebol e Samba venceu o Gopiuva pela contagem mínima. No mesmo local, no domingo, o Família derrotou o Caracas por 4 a 1, e a partida entre Bola Branca e Planalto terminou em 1 a 1. Simultaneamente, no campo do Planalto, o Renegados venceu o Camaleão por 1 a 0. Já o Furacão acabou com vitória por 1 a 0, pois o adversário, Vasco da Gama, não apresentou a documentação exigida pela organização.

A próxima rodada começa no sábado, 10, no campo do Niterói, a partir das 13h45: Renegados x Bola Branca e Planalto x Furacão. No domingo, 11, no mesmo local, a partir das 15h15: Brasinha Futebol e Samba x Rubro Negro Aldeia. No campo do Planalto, às 11 horas: XI Garotos x Caracas. Simultaneamente, no campo do Inac: Gopiuva x Família.

VETERANÍSSIMO 2ª DIVISÃO – São 14 equipes divididas em quatro chaves, jogando dentro delas e classificando duas de cada para a segunda fase.

Grupo A – Paulistano Vila Iza, Manganelli, Roma Capriotti e Jacarandá.

Grupo B – Pedreira, Tradição, 7 de Setembro e Maresias.

Grupo C – Maravilha Negra, Rosas de Ouro e Suorime.

Grupo D – Imperatriz Futebol e Samba, Arsenal do Morro e Boemia.

A competição teve largada no domingo, 4, no campo da Vila Cretti. O Paulistano Vila Iza deu de 3 a 0 no Manganelli, mesmo resultado da vitória do Jacarandá sobre o Roma Capriotti e do Maresias, em cima do 7 de Setembro. As outras partidas terminaram empatadas: Maravilha Negra x Rosas de Ouro (2 a 2), Imperatriz Futebol e Samba x Arsenal do Morro (1 a 0) e Pedreira x Tradição, que ficou no 0 a 0.

A segunda rodada está agendada para o domingo, 11, no campo da Vila Cretti, a partir das 8h15: Arsenal do Morro x Boemia, Rosas de Ouro x Suorime, Manganelli x Roma Capriotti, Jacarandá x Paulistano Vila Iza, Tradição x 7 de setembro e Maresias x Pedreira.

MASTER – São 12 equipes divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro primeiras para a segunda fase.

Grupo A – Unimarks, Planalto, Boemia, 7 de Setembro, Vasco da Gama e Meio Século.

Grupo B – Terceiro Tempo, Santa Catarina, Maravilha Negra, Brasinha Futebol e Samba, Vida Mansa e Raízes.

A primeira rodada, no domingo, 4, no campo do Planalto, contou com muitos gols: o Vida Mansa deu de 5 a 1 no Raízes, e o Planalto bateu o Unimarks por 4 a 1.No Niterói, o Boemia derrotou o 7 de Setembro por 2 a 0, e o Brasinha Futebol e Samba passou pelo Maravilha Negra por 2 a 1. No Inac, o Meio Século venceu o Vasco da Gama pela contagem mínima, e a partida entre Terceiro Tempo e Santa Catarina terminou sem gols.

A próxima rodada está agendada para domingo, 11, com partidas sempre a partir das 8h15. No Niterói: Terceiro Tempo x Maravilha Negra e Santa Catarina x Vida Mansa. No Inac: Brasinha Futebol e Samba x Raízes e Unimarks x Boemia. No campo do Planalto: Planalto x Vasco da Gama e 7 de Setembro x Meio Século.