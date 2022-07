Polícia Militar e Prefeitura de Carapicuíba impedem ocupação na Cohab V

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 7 de junho de 2017

No sábado (3), a Polícia Militar e representantes da Prefeitura de Carapicuíba solucionaram pacificamente a ocupação de cerca de 200 pessoas do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) da Rua Alterosa, na Cohab V, que aconteceu durante a madrugada.

A negociação foi conduzida pelo Major Silvio da PM e a secretária-adjunta de Habitação Fabiana Marques, com os representantes do MTST, que tentaram resistir, mas aceitaram deixar o local pacificamente. Os moradores da Cohab V apoiaram a ação da Polícia Militar em conjunto com a Prefeitura em impedir que o movimento ficasse acampado no terreno.

As pessoas começaram a deixar o local por volta das 14h30 do próprio sábado. É importante ressaltar que desde o início desta gestão, a Prefeitura de Carapicuíba tem realizado diversas ações para combater às invasões na cidade.

Além disso, a atual gestão já solicitou à Cohab-SP que repasse suas áreas para o governo municipal. Somente assim a Prefeitura poderá abrir processo de reintegração de posse de outras áreas ocupadas, inclusive próximas ao Parque dos Paturis.

Outra ação da Prefeitura de Carapicuíba é o WhatsApp Denúncia, para que os moradores informem novas tentativas de ocupação de áreas públicas. O número é 9 4274-5054.

O projeto de revitalização do Parque dos Paturis inclui o fechamento com grades e funcionamento de acordo com o interesse da população. Além disso, haverá nova pista de caminhada, áreas para atividades esportivas e culturais e banheiros públicos reformados.