Economia de mais de R$ 100 mil com transferência da Central de Penas Alternativas

Data de Publicação: 7 de junho de 2017

Em 1º de junho a sede da Secretaria de Assistência Social agregou mais serviço à comunidade: a Central de Penas e Medidas Alternativas, que é executado pela Secretaria Estadual da Administração Penitenciária. A secretaria atende na Av. Celeste, 180 – Centro, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, mas a Central atende em horário diferenciado: das 10h às 16h.

Antes esse serviço funcionava num imóvel alugado no Jardim das Belezas e, com a mudança, a administração municipal deixará de pagar o aluguel mensal de R$ 2.600,00. Durante os próximos anos de governo, a Prefeitura de Carapicuíba vai economizar mais de R$ 100 mil, que poderão ser utilizados projetos em benefício da população da cidade.

Entenda como funciona

As Centrais de Penas e Medidas Alternativas (CPMA) são responsáveis pela execução e acompanhamento do Programa de Prestação de Serviço à Comunidade. Ao chegar a uma Central, o apenado passa por uma avaliação psicossocial e também de suas potencialidades (profissão, graduação, conhecimentos e habilidades), bem como suas limitações e restrições. Depois é encaminhado a uma instituição (governamental ou não) sem fins lucrativos para preencherem postos de trabalho de acordo com o perfil levantado na entrevista.

Penas Alternativas são medidas punitivas de caráter educativo e socialmente útil imposta ao autor da infração penal que não afasta o indivíduo da sociedade, não o exclui do convívio social e familiar e não o expõe ao sistema penitenciário.