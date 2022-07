Neymar doa camisa autografada do Barcelona para Campanha do Agasalho

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 8 de junho de 2017

A Campanha do Agasalho de Carapicuíba segue recebendo muitas doações dos moradores da cidade. Com tema “Meu único pedido: aquele agasalho guardado. Venha e Doe comigo”, a Campanha é apadrinhada pela dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano. O craque Neymar, do Barcelona e da Seleção Brasileira, doou uma camisa autografada, que será leiloada no jantar solidário organizado pelo Fundo Social de Solidariedade.

O secretário de Esporte e Lazer, que é ex-jogador de futebol, foi quem conseguiu a camiseta do Barcelona assinada pelo craque Neymar.

O jantar solidário será realizado no Restaurante da Hípica no dia 21 de junho, às 20 horas. O convite custa R$ 120 e deve ser adquirido no Fundo Social de Solidariedade (Av. Teixeira Lott, 676).

Após o jantar, haverá o leilão da camisa autografada pelo Neymar. O valor arrecadado no evento será revertido para o Fundo Social de Solidariedade em benefício da população mais carente.

Local: Restaurante da Hípica

Data: 21/06

Horário: 20h

Endereço: Av. Deputado Emílio Carlos, 1.015 – Vila Caldas

Confira os pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho de Carapicuíba

Gabinete do Prefeito – Rua Joaquim das Neves, 205 – Vila Caldas

Centro Administrativo da Prefeitura – Av. Presidente Vargas, 280 – Vila Caldas

Secretaria de Cultura – Praça da Aldeia Jesuítica, 19

Secretaria Esportes – Ginásio Ayrton Senna – Av. Antonio Faustino dos Santos, 98 – Cohab V

Secretaria do Trabalho – Plaza Shopping Carapicuíba – Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce

Secretaria da Educação – Rua Salvador, 34 – Cohab

Secretaria de Obras – Av. Victório Fornazzaro, 2731 – Vila Sul Americana

Secretaria de Assistência Social – Av. Celeste, 180 – Centro

Pronto-Atendimento Cohab II – Av. do Bosque, 410

Pronto-Atendimento Infantil- Av. General Teixeira Lott, 501 – Vila Crett

Pronto-Atendimento Vila Dirce – Rua Ernestina Vieira, 70

UBS Central – Rua Joaquim das Neves, 115

UBS Adauto Ribeiro – Estrada da Guabiroba, 519 – Jardim Santo Estevão

UBS Ana Estela – Rua Monte Aprazível, 50

UBS Cohab V – Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860

UBS São Estevão – Estrada da Gabiroba, Nº 519

UBS Vila Helena – Rua Vereador José Fernandes Teixeira, 78 B

UBS Raimundo Guedes – Rua Áquila, 21 – Jardim Novo Horizonte

UBS Parque Flórida – Rua Califórnia, 05

CRAS I – Dr. José Luiz Gomes de Araújo – Rua Comendador Dante Carraro, 333 – Cidade Ariston

CRAS II – Maria Margarida Clemente de Oliveira – Rua Zequinha de Abreu, 22 – Parque Santa Tereza

CRAS III – Maria Rosa da Conceição – Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, 777 – Parque Planalto

CRAS IV – Lourdes da Silva Brito – Rua Pereira Barreto, 289 – Santa Brígida

CRAS V – José Elysiário Ribeiro – Avenida Celeste, 178 – Centro

Centro de Atenção à Terceira Idade (Catic) – Av. Fernanda, 232 – Centro

Casa dos Conselhos – Rua São Miguel, 156 – Jd. Boa Vista

Conselho Tutelar – Rua Antônio Roberto, 47 – Jardim das Belezas

Defensoria Pública – Av. Celeste, 58 – Centro

Fórum – Av. Des. Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 215 – Vila Municipal

Bom Prato – Av. Miriam, 349 – Centro

Poupatempo – Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 495

Câmara Municipal – Av. Miriam, 92 – Centro

Viação Osasco – Av. Sul Americana, 323 – Vila Sul Americana

Associação Comercial e Empresarial – Av. Sandra Maria, 28 – Jardim das Belezas

Colégio Status – Av. Tâmara, 394 – Centro

Colégio Monteirinho – Estrada da Gabiroba, 681 – Jardim Primavera

Lopes Supermercado – Av. Inocêncio Seráfico, 1186 – Jardim Ana Maria

Academia Smart Fit Centro – Av. Gov. Mario Covas, 282

Academia Smart Fit Vila Dirce – Av. Inocêncio Seráfico, 3445

AES Eletropaulo Matriz – Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 – Tamboré