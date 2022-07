Prefeitura entrega nova etapa da Marginal do Cadaval

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 12 de junho de 2017

Nesta quinta-feira, dia 15, a Prefeitura de Carapicuíba vai entregar mais uma etapa da Marginal do Cadaval. Mais um benefício para a família carapicuibana, este novo trecho via vai aliviar o trânsito na Avenida Inocêncio Seráfico e nas ruas adjacentes. Aproveitando o feriado haverá Rua de Lazer com brinquedos infláveis, algodão doce, pipoca e muito mais das 9 às 13 horas, ao lado da UBS Vila Menck.