Rodada do Veteraníssimo tem dois WOs

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 13 de junho de 2017

A segunda rodada do Veteraníssimo – 2ª Divisão, no último domingo, 11, contou com dois WOs: o Boemia, que por problemas de documentação nem compareceu para enfrentar o Arsenal do Morro, e o Suorime, com apenas 6 jogadores na partida contra o Rosas de Ouro.

SUB-20

Sábado, 10, teve a segunda rodada, com partidas na Vila Cretti e no Planalto. O Vasco da Gama se recuperou da derrota para o Liberdade e, nessa rodada, goleou o Real Mônaco por 4 a 1. O Liberdade teve sua segunda vitória: 3 a 2 no Botafogo. O Aliados deu de 2 a 0 no Resenha e o Aliança venceu o Furacão pela contagem mínima.

A terceira está agendada para sábado, 24. Na Vila Cretti, às 8h15 e 11 horas: Botafogo x Vasco da Gama e Bola Branca x Aliança. No campo do Planalto, às 8h15 e 9h45: Resenha x Rubro Negro Aldeia e Real Mônaco x Liberdade.

VETERANÍSSIMO – 1ª DIVISÃO

O destaque da segunda rodada foi o Planalto, que acabou vencendo o Furacão por 3 a 1. O Família derrotou o Gopiúva por 2 a 1, mesmo resultado da vitória do Bola Branca, em cima do Renegados. O Camaleão venceu o Vasco da Gama por 1 a 0. O Caracas se recuperou da derrota para o Família e, nessa rodada, venceu o XI Garotos por 1 a 0. O Brasinha Futebol e Samba também derrotou o Rubro Negro Aldeia pela contagem mínima.

A terceira rodada está agendada para domingo, 18, sempre com partidas às 8h15 e 10 horas. No Niterói: Caracas x Brasinha Futebol e Samba e Família x XI Garotos. No Inac: Rubro Negro Aldeia x Gopiúva e Furacão x Renegados. No campo do Planalto, às 10 horas, jogam Bola Branca x Camaleão.

VETERANÍSSIMO – 2ª DIVISÃO

Com os WOs do Boemia e Suorime, contra o Arsenal do Morro e Rosas de Ouro, respectivamente, a rodada do domingo, 11, contou com apenas 4 partidas, no campo da Vila Cretti. O Tradição deu de 4 a 0 no 7 de Setembro, e o Maresias venceu o Pedreira por 2 a 0. O Roma Capriotti se recuperou da derrota para o Jacarandá e, nessa rodada, venceu o Manganelli por 3 a 1. O Jacarandá acabou vencendo o Paulistano Vila Iza por 3 a 1.

A terceira rodada está agendada para domingo, 25, no campo da Vila Cretti, a aprtir das 9h45: Paulistano Vila Iza x Roma Capriotti, Manganelli x Jacarandá, Pedreira x 7 de Setembro e Tradição x Maresias.

MASTER

Na rodada do domingo, 11, o Brasinha Futebol e Samba acabou goleando o Raízes por 4 a 0. O Meio Século teve sua segunda vitória, dessa vez em cima do 7 de Setembro, e por 4 a 1. O Terceiro Tempo bateu o Maravilha Negra por 2 a 0, e o Boemia passou pelo Unimarks por 2 a 1. O Santa Catarina derrotou o Vida Mansa por 1 a 0, mesmo resultado da vitória do Vasco da Gama, em cima do Planalto.

A terceira rodada está agendada para quinta-feira, 15, sempre com partidas às 8h15 e 9h45. No Niterói: Unimarks x Meio Século e Planalto x Boemia. No Inac: 7 de Setembro x Vasco da Gama e e Terceiro Tempo x Raízes. NO campo do Planalto: Santa Catarina x Maravilha Negra e Brasinha Futebol e Samba x Vida Mansa.