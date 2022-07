Fórum elege Conselho Municipal de Turismo

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 13 de junho de 2017

O Fórum Municipal de Turismo, realizado no último dia 8, no salão paroquial da igreja de Santo Antonio, elegeu os representantes do Conselho Municipal de Turismo e da Comissão de Gestão e Acompanhamento do Fundo Municipal de Apoio ao Turismo de Carapicuíba.

A Comissão Organizadora, com nomeação publicada no Jornal Página Zero, edição 1.294, de 2 de junho do corrente, atende o disposto no parágrafo 5º do artigo 8º da lei Municipal nº 3.420, de 21 de dezembro de 2016. Com mandatos de 2 anos, foram eleitos representantes da sociedade civil e do poder público para compor o Conselho Municipal de Turismo e a Comissão de Gestão do Fundo Municipal.

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Titular – Evaldo Claudino de Almeida

Suplente – Flavia Cristina de Oliveira Coimbra Marques

Titular – Luiz Gonzaga de Oliveira

Suplente – Sonia Aparecida Guilherme Teixeira

Titular – Marcelo Benedito Botelho

Suplente – Alan Duarte Ferreira

Titular – Lucilene Aparecida Bindandi

Suplente – Adriana de Vasconcelos

Titular – Carlos Serafim da Silva

Titular – Raimundo Custódio da Costa

Titular – Ruth Marinho Strack Salomão

COMISSÃO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO FUNDO DE APOIO AO TURISMO DE CARAPICUÍBA

Evaldo Claudino de Almeida