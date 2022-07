Prefeito entrega novo trecho da marginal do Cadaval

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 21 de junho de 2017

Em solenidade realizada na manhã da quinta-feira, 15, o prefeito de Carapicuíba inaugurou trecho da marginal do Cadaval, na Vila Menck. O evento contou com as presenças da vice-prefeita, de vereadores e secretários municipais.

Para comemorar a data, o trecho inaugurado ganhou o programa Rua de Lazer, com brinquedos infláveis, jogos, gincanas e distribuição de algodão doce e pipoca para a diversão da criançada. Somando 500 metros lineares, o trecho se estende da Estrada do Pequiá à Estrada das Acácias.

A obra compreende a canalização do córrego Cadaval, além da pavimentação. Entregue, a via facilita o fluxo de veículos entre a Vila Sulamericana e a a Vila Dirce.