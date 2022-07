Prefeitura e Diretoria de Ensino lançam Programa “Grêmio Estudantil: Promovendo Saúde”

Data de Publicação: 21 de junho de 2017

Na quarta-feira (14), a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, e a Diretoria de Ensino da Região realizaram o lançamento do Programa “Grêmio Estudantil: Promovendo Saúde”. A parceria tem como objetivo multiplicar informações de conscientização, além de incentivar práticas à melhoria da qualidade de vida e também reduzir riscos à saúde.

Os presidentes dos grêmios estudantis e professores das 55 escolas estaduais receberam treinamento coordenado pelos profissionais do NAIC (Núcleo de Atendimento de Infectologia de Carapicuíba). Para os alunos do Ciclo I, a Secretaria de Saúde realizou uma peça de teatro explicativa. Todos receberam certificado do treinamento sobre a Tuberculose.

A Secretaria da Saúde está realizando uma pesquisa para identificar possíveis portadores de tuberculose. Os representantes dos grêmios estudantis terão o papel de multiplicar e estimular a maior quantidade de participantes a conhecerem a doença e a responderem ao questionário elaborado pela equipe do NAIC. O link da pesquisa http://bit.ly/2tniKNc pode ser encaminhado via WhatsApp, redes sociais e e-mail.

Todas as escolas participantes irão receber um Certificado de Participação do Programa. Aquelas que obtiverem o maior número de questionários respondidos terão uma premiação e o certificado de ganhadora. Serão premiadas a 1ª, 2ª e 3ª colocadas.

“É muito importante que os alunos sejam multiplicadores para promover a saúde em Carapicuíba. Tenho certeza de que essa parceria será muito produtiva e vamos realizar outras campanhas de conscientização nas escolas”, afirma a secretária de Saúde.