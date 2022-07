Programa de regularização fundiária avança e beneficiará mais de 600 famílias

Data de Publicação: 23 de junho de 2017

Em mais uma etapa, o programa de regularização fundiária da Prefeitura de Carapicuíba avança e recebe a Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental (DECUA). Por intermédio da Secretaria de Habitação, em parceria com o programa do governo do Estado “Cidade Legal”, aproximadamente 630 famílias serão beneficiadas com o andamento do processo.

A aprovação da DECUA foi tratada durante reunião no último dia 14, com a presença da secretária de Habitação, assessor da EBRF (Empresa Brasileira de Regularização Fundiária), João Amorim e representantes do programa estadual, contempla três núcleos habitacionais com o avanço da nova fase: Jardim 1º de Maio (317 lotes), Vila Nova Jerusalém (141 lotes) e Jardim das Palmeiras (171 lotes).

“Implantamos o programa e estamos trabalhando para que sejam ágeis, e finalmente possa sanar a ansiedade destas famílias que aguardam as escrituras dos imóveis e a tão sonhada segurança de posse”, informou secretária.

A atual administração de Carapicuíba desengavetou diversos processos que estavam parados durante a gestão anterior. Em oito anos de governo da gestão anterior não houve entrega de matrículas e apesar do apoio do Governo do Estado, as famílias não foram contempladas.