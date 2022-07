Prefeitura realiza mais de 45 mil ligações no mutirão da saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 28 de junho de 2017

Desde os primeiros meses da nova gestão, a Prefeitura de Carapicuíba tem trabalhado para arrumar a casa, principalmente a área da saúde. Uma das ações é organizar e resolucionar as demandas reprimidas de consultas e exames, a chamada fila de espera.

O mutirão da Secretaria da Saúde já realizou mais de 45 mil ligações, nos últimos seis meses, para identificar e organizar os pedidos. Além disso, já agendou mais de 26 mil consultas e exames. Os servidores atuam inclusive aos sábados para fazer uma grande força tarefa, com intuito de melhor atender à população e diminuir o tempo de espera para o agendamento.

O Programa Meu Bairro Melhor – Um Dia de Cidadania, realizado pela prefeitura no sábado (24), também está contribuindo para diminuir a demanda reprimida de consultas. A UBS do Jardim Ana Estela realizou atendimento, com clínico geral e ginecologista.

A Prefeitura de Carapicuíba está trabalhando para agilizar a marcação de consultas e exames da fila de espera, mas também continua realizando o atendimento das demandas atuais normalmente. Além disso, a meta da nova gestão nestes quatro anos de mandato é informatizar o sistema da saúde para garantir agilidade no atendimento à população.