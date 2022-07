Prefeitura poda 139 árvores na Estrada da Fazendinha

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 28 de junho de 2017

Atendendo aos pedidos dos moradores e comerciantes da Estrada da Fazendinha as equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade fizeram serviços de poda de 139 árvores. Com apoio dos agentes da Secretaria de Transporte e Trânsito, as podas foram feitas durante o feriado prolongado de Corpus Christi e na sexta-feira, 23.

Manter a poda das árvores é fundamental para que ela se mantenha saudável e não cause transtornos para a população. Quando necessária a poda ou a retirada de uma árvore, em local público ou particular, procurar a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, pois há procedimentos a ser cumpridos e é preciso que a secretaria autorize o serviço. Em caso de corte de árvore previamente autorizado, o solicitante deverá fazer compensação ambiental plantando uma quantidade de mudas de árvores seguindo as orientações da prefeitura. A execução da poda ou corte de árvores será realizada pela equipe da Prefeitura somente nos casos em que a árvore estiver em logradouros públicos.

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade atende em novo endereço desde 1º de junho: Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – Ginásio Tancredo Neves, telefone 4187-3837. O horário de atendimento permanece o mesmo, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.