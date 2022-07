Ruas de Carapicuíba têm trânsito alterado

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 28 de junho de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba realiza ações periódicas para proporcionar maior fluidez e melhor aproveitamento do espaço nas vias da cidade. A partir de segunda-feira, 19, um trecho da Rua Sarutaia, no Jardim Ana Estela, passou a ser sentido único da Rua Zenilda Celestina dos Santos até a Estrada da Fazendinha. Ou seja, quem sai da Estrada da Fazendinha e precisa acessar a Rua Sarutaia deverá utilizar um caminho alternativo.

No dia 26 a Rua José Forão Fontes, no Jardim das Belezas, passa a ser proibido subir a rua no sentido Av. Inocêncio Seráfico, devendo utilizar a Rua Japão como alternativa. No mesmo dia, a Rua Prof. Victor Figueiras, na Vila Dirce, em toda a sua extensão passar a ser mão única sentido Av. Inocêncio Seráfico.

A Secretaria de Transporte e Trânsito providenciou a colocação de faixas informando antecipadamente a data da alteração e as vias estão devidamente sinalizadas para oferecer mais segurança aos moradores e motoristas. Para esclarecimentos e sugestões entre em contato com a secretaria pelo telefone 4184-4098.