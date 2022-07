Sub-20 e coroas definem primeira fase

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 28 de junho de 2017

Fim de semana de definições nas competições municipais de futebol. No sábado, o Sub-20 definiu o semifinalistas, e no domingo, 25, o Veteraníssimo 2ª Divisão teve a terceira rodada, classificando as equipes para as quartas de final.

SUB-20

A categoria teve rodada de classificação para a semifinal no sábado, dia 24. Na Vila Cretti, o Vasco da Gama carimbou passaporte com um 2 a 0 no Botafogo. O Aliança também se classificou, ao derrotar o Bola Branca por 1 a 0. No campo do Planalto, o Rubro Negro garantiu a vaga na próxima fase com um 2 a 1 no Resenha. O Liberdade, outro classificado, ficou no 1 a 1 com o Real Mônaco.

As partidas da fase semifinal acontecem no sábado, 1º, no campo do Niterói, às 8h15 e 9h45: Rubro Negro x Vasco da Gama e Aliança x Liberdade

VETERANÍSSIMO – 1ª DIVISÃO

A quarta rodada da competição foi realizada no sábado, 24. No Niterói, o Camaleão se recuperou da derrota para o Bola Branca e, nesta rodada, goleou o Furacão por 4 a 1. O Renegados passou pelo Planalto por 1 a 0, mesmo resultado da vitória do Família, em cima do Rubro Negro. No campo do Planalto, o Brasinha Futebol e Samba derrotou o XI Garotos por 1 a 0. No campo do Inac, Gopiúva e Caracas ficaranm no 2 a 2.

A próxima rodada define a primeira fase. No sábado, 1º, no Niterói, às 13h45 e 15h15: Rubro Negro x Caracas e XI Garotos x Gopiúva. No Planalto, às 9h45 e 11 horas: Brasinha Futebol e Samba x Família e Planalto x Camaleão. No campo do Inac, às 11 horas: Bola Branca x Furacão.

VETERANÍSSIMO – 2ª DIVISÃO

A rodada do domingo, 25, definiu os classificados para as quartas de final. O Imperatriz garantiu a vaga com a vitória de 1 a 0 em cima do Boemia, e o Maresias deu de 2 a 0 no Tradição: ambos classificados. O Paulistano, classificado, empatou em 0 a 0 com o Roma Capriotti. O Pedreira derrotou o 7 de Setembro por 3 a 2.

A rodada de quartas de final está agendada o domingo, 9, no campo do Planalto, a partir das 8h15: Jacarandá x Arsenal do Morro, Maresias x Rosas de Ouro, Maravilha Negra x Tradição e Imperatriz x Paulistano.

MASTER

A nota triste da rodada do domingo, 25, foi o WO do Maravilha Negra, que compareceu com apenas 5 atletas para enfrentar o Vida Mansa. O Santa Catarina goleou o Raízes por 6 a 0, e o Planalto derrotou o Meio Século por 2 a 0. O Unimarks se recuperou da derrota para o Meio Século e, nesta rodada, deu 2 a 1 no 7 de Setembro. Terceiro Tempo e Brasinha Futebol e Samba empataram em 2 a 2. Boemia e Vasco da Gama terminaram a partida sem gols.

A quinta rodada define a primeira fase e está agendada para domingo,2. No Niterói, às 8h15 e 9h45: Unimarks x Vasco da Gama e Planalto x 7 de Setembro. No campo do Inac: Boemia x Meio Século e Terceiro Tempo x Vida Mansa. No campo do Planalto, às 8h15: Santa Catarina x Brasinha Futebol e Samba.