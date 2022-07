Prefeitura revitaliza sinalização de trânsito em Carapicuíba

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 28 de junho de 2017

Com o Programa Sinal em Ação da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a Prefeitura de Carapicuíba já revitalizou a sinalização de trânsito em diversas ruas da cidade. No mês de junho a pintura das faixas de pedestres, lombadas e faixas de divisão de pistas na Av. Rui Barbosa, na região central, e na Rua Felisberto Pereira Santiago, no Jd. Capriotti, foram totalmente refeitas. Trechos da Marginal do Cadaval, no Ariston, e da Estrada do Gopiúva também foram revitalizados. Na Rua Cafelândia, na Vila Mercês, e Rua São Mateus, na Vila Ester, foram instaladas novas placas de “proibido estacionar”.

Já a Rua Manoel Dias Cavalheiro, na Vila Menck, estará totalmente interditada por 30 dias, de 26 de junho à 26 de julho para obras de recapeamento. O asfalto será totalmente retirado em toda a extensão da rua e será refeito para suportar o trânsito de veículos pesados. Durante a interdição o trânsito será desviado para a Av. Marginal Cadaval e a Secretaria de Transporte e Trânsito providenciou a colocação de sinalização orientando os motoristas e pedestres e para esclarecimentos e sugestões entre em contato pelo telefone 4184-4098.

A administração trabalha na fiscalização, revitalização e colocação de novas placas de sinalizações, instalação de equipamentos eletrônicos modernos e operações diárias de tráfego. Tudo para minimizar o máximo possível o número de acidentes nas vias da cidade e proporcionar mais segurança para pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas.