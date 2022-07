Prefeitura oferece serviço para descarte de lixo eletrônico

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 28 de junho de 2017

A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Carapicuíba oferece mais um serviço à população. Agora quem tiver em casa aparelhos eletrônicos fora de uso como televisor, monitor, celular e impressora, entre outros, podem descartá-los no Armazém da Natureza, na Marginal do Ribeirão, 3900 – Jd. Gopiúva, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Esse tipo de material não pode ser jogados no lixo comum e também não são considerados entulhos.

Celulares, impressoras, câmeras fotográficas, televisores e computadores são considerados lixoeletrônico (ou e-lixo) e deve ser entregues em locais específicos para que seja dado o destino correto.

O descarte incorreto prejudica o meio ambiente, animais e pessoas uma vez que tais dispositivos são fabricados com elementos altamente poluentes como chumbo, cádmio, mercúrio e berílio. No mundo, aproximadamente 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico são gerados por ano. O Brasil é o país emergente que mais gera e-lixo no mundo (Fonte: Pnuma – Programa da ONU para o meio ambiente).