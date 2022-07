Programa Meu Bairro Melhor – Um dia de Cidadania – realiza primeira edição

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 28 de junho de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba realizou no último sábado, 24, a primeira edição do programa Meu Bairro Melhor – Um Dia de Cidadania. Com uma série de atividades e serviços gratuitos à população, o bairro Jardim Ana Estela foi o beneficiado e abrigou a edição.

Entre as ações, os moradores contaram com emissão de Carteira de Trabalho, orientação jurídica, cadastro único para o programa Bolsa Família, palestras do Sebrae, ouvidoria da Educação, teatro e brinquedos infláveis.

Já pela Secretaria de Saúde, os serviços oferecidos como cadastro e atualização SUS; palestras de prevenção a saúde bucal e a doenças como sífilis e tuberculose; coleta para exame de papanicolau; agendamento de exames; consultas clínicas, ginecológicas e odontológicas; vacinas e outros, atenderam mais de 450 munícipes do bairro e região.

Ainda durante o evento, a rua Monte Aprazível foi palco da festa de entrega da revitalização da viela situada no mesmo endereço. A escada foi totalmente refeita, com a instalação de corrimão, nova iluminação e tornou-se tela para a arte de grafiteiros da cidade.

Para a moradora do bairro, Elza Maria, o Programa permite agilidade no atendimento de alguns serviços, além da diversão para toda família. “Ter um evento como esse, no quintal da nossa casa, com todos esses serviços, brinquedos e teatro para crianças, é inacreditável. Além é claro, do resultado encantador da revitalização do escadão. Receber essa atenção e esse cuidado traz ânimo a nós moradores do bairro”.