Prefeitura revitaliza quadras de esportes do Vila Cretti

Data de Publicação: 3 de julho de 2017

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Carapicuíba continua trabalhando no incentivo à prática de esportes e lazer aos munícipes. Em mais uma ação, as quadras esportivas do bairro Vila Cretti passam por revitalização, já em processo de finalização.

Pinturas, reforma de traves e redes, instalação de telas de proteção e restauração do piso, são algumas das melhorias realizadas na estrutura.

Para a moradora do bairro, Lica Teixeira, a revitalização e a preocupação da Prefeitura no incentivo ao esporte contribuem efetivamente para a formação das crianças e jovens que utilizam as quadras. “Fiquei feliz em ver a reforma. Queremos ver nossas crianças e jovens em atividades físicas ao estarem nas ruas”, afirmou Lica.

Fernando Kenedy, de 17 anos, já está em atividade com jogos de futsal e elogia a iniciativa. “Agora temos a quadra para opção durante essas férias de julho e já estamos aproveitando”, alegra-se

Só neste primeiro semestre a Secretaria de Esportes e Lazer realizou a reforma e revitalização do Ginásio Ayrton Senna, Campo e quadras do Jardim Planalto, Estádio do Niterói, além da manutenção das áreas de lazer de toda cidade.