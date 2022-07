Rubro Negro e Liberdade disputam o título do Sub-20

Data de Publicação: 4 de julho de 2017

A rodada de sábado, 1º, definiu os finalistas do Sub-20. O Veteraníssimo e o Master definiram a primeira fase.

SUB-20

A rodada da fase semifinal foi realizada no sábado, 1º, no Estádio do Niterói. O Rubro Negro passou pelo Vasco da Gama por 2 a 1, e o Liberdade carimbou passaporte para a final com 3 a 0 no Aliança.

Rubro Negro e Aliança se enfrentam na final da competição, no estádio do Niterói, em data e horário a serem definidos na próxima segunda-feira.

VETERANÍSSIMO – 1ª DIVISÃO

Estão definidas as equipes classificadas para as quartas de final. No sábado, 1º, o Rubro Negro Aldeia garantiu a classificação vencendo o Caracas pela contagem mínima. O Gopiúva, também classificado, deu de 2 a 1 no XI Garotos. No domingo, 2, no Planalto, Brasinha Futebol e Samba e Família empataram em 1 a 1: ambos classificados. O Planalto carimbou passaporte para a próxima fase com um 2 a 0 em cima do Camaleão. Na única partida realizada no Inac, Bola Braca e Furacão empataram em 1 a 1: ambos classificados.

A rodada das quartas de final acontece nesse domingo, 9. No Estádio do Niterói, a partir das 11 horas: Rubro Negro/Aldeia x Planalto, Família x Furacão e Brasinha x Renegados. No Inac, às 11 horas: Gopiúva x Bola Branca.

VETERANÍSSIMO – 2ª DIVISÃO

Os classificados foram definidos na rodada do dia 25.

A rodada de quartas de final está agendada o domingo, 9, no campo do Planalto, a partir das 8h15: Jacarandá x Arsenal do Morro, Maresias x Rosas de Ouro, Maravilha Negra x Tradição e Imperatriz x Paulistano.

MASTER

Os coroas definiram os classificados para as quartas de final com a rodada de domingo, 2. No Niterói, o Unimarks venceu o Vasco da Gama pela contagem mínima, e o Planalto despachou o 7 de Setembro com um 3 a 0. No campo do Inac, o Meio Século se recuperou da derrota para o Planalto e, nessa rodada, deu de 3 a 0 no Boemia. Terceiro Tempo e Vida Mansa terminaram sem gols: ambos classificados. No Planalto, o Brasinha Futebol e Samba bateu o Santa Catarina por 3 a 0.

A rodada de quartas de final está agendada para domingo, 9, sempre com partidas às 8h15 e 9h45. No Niterói: Meio Século x Vida Mansa e Boemia x Terceiro Tempo. No Inac: Planalto x Santa Catarina e Unimarks x Brasinha.