Inscrições abertas para 25 vagas no Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 5 de julho de 2017

A Prefeitura Municipal de Carapicuíba comunica que está aberto o cadastro para o preenchimento de 25 vagas destinadas à cidade por meio do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD), da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho de São Paulo (SERT).

Os interessados devem ter acima de 17 anos, estar no mínimo um ano desempregado, morar no Estado de São Paulo há mais de 2 anos e não receber aposentadoria ou seguro desemprego.

As inscrições devem ser realizadas das 9h às 16h, de 5 a 11 de julho, no Ganha Tempo (Estrada Ernestina Vieira, 149), dentro do Plaza Shopping Carapicuíba. Os interessados devem levar os seguintes documentos, RG, CPF, Carteira de Trabalho e Comprovante de Residência.