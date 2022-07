Procon Móvel oferece atendimento no Calçadão Central de Carapicuíba

Data de Publicação: 7 de julho de 2017

A cidade de Carapicuíba receberá na próxima quinta e sexta 13 e 14 de julho, numa parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho da Prefeitura com a Fundação Procon -SP, a unidade de atendimento Procon Móvel.

O posto ficará estacionado no Calçadão Central das 9 às 16 horas e oferecerá serviços de atendimento, orientação e registro de reclamações. O projeto tem como objetivo esclarecer e auxiliar os consumidores e fornecedores sobre seus direitos.

Para formalização de denúncias contra serviços e empresas, o consumidor deverá levar original e cópia dos documentos pessoais, comprovante de endereço e comprovantes como faturas, contratos, notas fiscais e números de protocolo;

Posto permanente

A Prefeitura de Carapicuíba mantém, junto a Fundação Procon –SP, o Posto permanente de Atendimento do Procon na cidade, que atende no Ganha Tempo, dentro do Plaza Shopping, de segunda a sexta a partir das 8h, e realiza diariamente aproximadamente 80 atendimentos, num trabalho educativo junto às empresas e população, orientando sobre os procedimentos corretos na hora de comprar e vender, prazo de troca, utilização de nota fiscal, dentre outros, contribuindo para um melhor relacionamento entre cliente e empresas.