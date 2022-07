Em seis meses Prefeitura recolhe mais de 130 veículos abandonados

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 12 de julho de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou grande mobilização da administração pública para ações da Patrulha da Dengue e de limpeza e reorganização das ruas e avenidas da cidade. Dentro destas iniciativas coube à Secretaria de Transporte e Trânsito o recolhimento de veículos abandonados em locais públicos. No primeiro semestre de 2017 foram recolhidos ao pátio 133 veículos e outros 188 cujos responsáveis foram notificados e providenciaram as regularizações.

É considerado abandono quando o veículo permanece estacionado no mesmo lugar por 25 dias seguidos ou mais. A apreensão atende à legislação vigente como, por exemplo, o Artigo 26 da Lei 9503/97, do Código Brasileiro de Trânsito. Já a Lei Municipal nº 3.198, de 29 de maio de 2013, determina que a prefeitura está autorizada a apreender carcaças de veículos abandonados em calçadas, vias públicas e demais logradouros do Município de Carapicuíba.

Para denunciar ou obter mais informações sobre carros em situação de abandono o cidadão pode entrar em contato com a Secretaria de Transporte e Trânsito pelo telefone 4184-4098. Os proprietários que precisam solicitar a liberação dos seus automóveis devem comparecer à Secretaria na Rua Santa Terezinha, 24, esquina com a Av. Deputado Emílio Carlos, Centro, de segunda a sexta entre 8h e 17h, com originais e cópias simples do documento do veículo e carteira de habilitação do proprietário.