Carapicuíba capacita servidores da saúde para melhorias no atendimento

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 12 de julho de 2017

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Carapicuíba, com o objetivo de desenvolver práticas de humanização no atendimento aos munícipes, realizou no sábado, 8 de julho, o “I Workshop de Atendimento ao Cliente”. Cerca de 230 servidores participaram da capacitação.

Destinado aos funcionários que trabalham diretamente junto ao público, em todos os equipamentos de saúde do município, a palestra, aplicada pela gestora de pessoas Elizabeth Alves da empresa Fator RH, abordou técnicas para a excelência do atendimento presencial e telefônico, proporcionando ao cidadão maior acolhimento.

“Seja cordial, um bom dia e um sorriso na voz traz segurança ao paciente, ouça com interesse, mostre empatia. O bom atendimento é o grande diferencial e ele não está inserido ao lugar e sim aquilo que você faz”, ressaltou Elizabeth.

Segundo a secretária de Saúde o principal intuito é padronizar o atendimento em toda a rede e levar aos profissionais da área a importância de uma recepção mais humana, amável, com mais respeito e satisfatória à população.

“As pessoas nos procuram fragilizadas, e ao serem recebidas com educação e respeito já se sentem mais tranquilas. Por isso este é um trabalho importante, um atendimento amável e profissional, incorporando o ser humano sempre em primeiro lugar. Um cidadão bem atendido sente-se acolhido e satisfeito. A satisfação da população é nossa maior vitória”, finalizou a secretária.

Ainda durante o evento, os servidores acompanharam peça teatral e dinâmicas em grupo para sensibilização do atendimento, além de receberem o manual padrão com os tópicos das orientações.