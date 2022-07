Rodada definiu semifinalistas dos Campeonatos de Futebol

Data de Publicação: 12 de julho de 2017

O rodada de domingo, 9, definiu os semifinalistas do Master e do Veteraníssimo 1ª e 2ª divisões.

VETERANÍSSIMO – 1ª DIVISÃO

No campo do Niterói, o Furacão despachou o Família por 1 a 0, e o Renegados garantiu a vaga ao derrotar o Brasinha, também por 1 a 0. O Rubro Negro passou pelo Planalto pela contagem mínima. No campo do Inac, o Bola Branca carimbou passaporte com um 3 a 0 no Gopiuva.

A rodada de semifinais está agendada para domingo, 16, no Niterói, às 11 e 12h45: Furacão x Rubro Negro e Renegados x Bola Branca.

VETERANÍSSIMO – 2ª DIVISÃO

Metade das partidas da rodada, no campo do Planalto, foram aos pênaltis. Jacarandá e Arsenal do Morro empataram e 2 a 2. Nos pênaltis, deu Jacarandá por 5 a 4. Tradição e Maravilha Negra terminaram o tempo regulamentar empatados em 1 a 1. Nos pênaltis deu Maravilha Negra por 3 a 1. O Rosas de Ouro despachou Maresias com um 2 a 0, e o Paulistano garantiu a vaga ao vencer o Imperatriz da Vila por 1 a 0.

A fase semifinal está agendada para domingo, 16, no Planalto, às 8h15 e 9h45: Jaracandá x Maravilha Negra e Rosas de Ouro x Paulistano.

MASTER

No Niterói, o Terceiro Tempo venceu o Boemia por 2 a 1. Meio Século e Vida Mansa terminaram a partida sem gols. Nos pênaltis, deu Meio Século por 3 a 2. No Inac, o Brasinha goleou o Unimarks por 4 a 0, e o Planalto garantiu a vaga com 2 a 0 no Santa Catarina.

A rodada da fase semifinal está agendada para domingo, 16, no campo do Niterói, às 8h15 e 9h45: Meio Século x Planalto e Brasinha x Terceiro Tempo.