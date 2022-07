Em 5 meses Prefeitura atende mais de 10 mil chamados de manutenção de iluminação

Data de Publicação: 12 de julho de 2017

Equipes da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Carapicuíba começou em janeiro força tarefa para agilizar o atendimento à demanda acumulada de manutenção da rede de iluminação pública. Nos primeiros cinco meses de 2017 foram feitos 10.294 atendimentos, 2.216 lâmpadas instaladas e milhares de metros de cabos trocados. Também foram trocadas 200 “cunhas”, que ficam instaladas nos postes e são fundamentais para o funcionamento da rede, pois caso ela seja danificada ou furtada, ocasiona falta de luz na rua inteira.

Infelizmente houve casos furto de fios em parque e outras vias públicas da cidade e a necessidade desse tipo de manutenção prejudica o cumprimento do cronograma de pedidos feitos pela população. Eia 28 de abril, por exemplo, agentes de trânsito flagraram uma pessoa furtando cabos de energia da carreta do programa de cursos profissionalizantes Via Rápida, na Av. Dep. Emílio Carlos. Os agentes acionaram a GCM que conseguiu impedir o furto, mas infelizmente o bandido reagiu à voz de prisão e fugiu.

O cidadão pode contribuir informando os locais que precisam do serviço pelo telefone 4184-1146 e denunciar o furto de fios e equipamentos no telefone da Guarda Civil Municipal 4183-5229 ou pelo 190.