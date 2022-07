Prefeitura oferece alimentação especial aos alunos com restrição alimentar

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 13 de julho de 2017

Preocupada com o bem-estar dos alunos, a Prefeitura de Carapicuíba, através do departamento de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, mantém e prepara um cardápio adaptado para crianças que apresentam restrições alimentares nas diversas patologias.

O cardápio, elaborado pela equipe de nutrição, disponibiliza e garante a oferta da alimentação diferenciada atendendo as necessidades nutricionais de cada aluno. Atualmente a rede de ensino do município atende mais de 50 alunos que apresentam algum tipo de restrição alimentar, entre berçários, maternais e fundamental.

Entre as patologias, as mais comuns são intolerância à lactose; alergia a proteína do leite de vaca; colesterol elevado; diabetes; intolerância ao glúten, alergia a corantes e ovos; obesidade e refluxo. Para atender as substituições no momento das refeições, os alimentos utilizados são sucos de soja, achocolatados dietéticos, leite desnatado, suco de soja, biscoitos sem lactose e glúten, adoçante natural, e fórmulas infantis especializadas aos bebês.

Segundo a responsável técnica de nutrição, Eimy Oliveira, a maior preocupação é adaptar a alimentação escolar de forma que o aluno se sinta totalmente incluído no momento da refeição. “Além da preocupação minuciosa com o cardápio, há o cuidado de humanização, acolher este aluno sem que se sinta diferente. O cardápio é padronizada para todos, apenas com as substituições exigidas a cada restrição”, ressalta Eimy.

Laudo Médico

Para que o aluno receba a alimentação especial, o pai ou responsável deve encaminhar o laudo médico à direção da escola. Após o recebimento da prescrição médica e avaliação da equipe de nutrição, são enviadas as coordenadas quanto ao preparo da refeição, orientações para as substituições e os alimentos especiais conforme a necessidade.