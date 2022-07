Copa dos Campeões – Foi dada a largada

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 18 de julho de 2017

Nesse final de semana teve início a Copa dos Campeões, com partidas no Estádio do Niterói e no Inac.

A copa envolve 14 equipes, divididas em quatro grupos:

Grupo A – Sem Compromisso, Bola Branca, Família e Palmeirinha;

Grupo B – Vasco da Gama, Camaleão, Unidos da Cohab V e Planalto;

Grupo C – Brasinha, Barcelona e Manchester;

Grupo D – Maresias, Ajax e Gopiúva.

Nessa primeira rodada, jogando no sábado, 15, no Estádio do Niterói, o Camaleão começou com a chuteira direta, batendo o Unidos da Cohab por 3 a 0. O Planalto passou pelo Vasco da Gama por 1 a 0. Também no Niterói, mas no domingo, o Brasinha venceu o Barcelona pela contagem mínima. Nas partidas realizadas no Inac, o Ajax deu de 3 a 1 no Maresias, o Palmeirinha da Aldeia bateu o Sem Compromisso por 2 a 0 e o Bola Branca acabou derrotando o Família por 2 a 1.

A segunda rodada está agendada para domingo, 23. No campo do Planalto, às 9, 10h30 e 12 horas: Sem Compromisso x Família, Bola Branca x Palmeirinha da Aldeia e Barcelona x Manchester. No Inac, às 10h30, 12 horas e 13h30: Ajax x Gopiúva, Vasco da Gama x Unidos da Cohab V e Camaleão x Planalto.