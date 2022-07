Treinamento capacita profissionais que atuam na poda de árvores

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 20 de julho de 2017

Na quinta-fera, 13, funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade participaram de um curso sobre práticas de poda de árvores. A atividade aconteceu na sede da secretaria e foi dividida em duas etapas: na parte da manhã foi aplicada a parte teórica e à tarde a parte prática, totalizando 8 horas de curso.

A capacitação e atualização dos conhecimentos dos profissionais são fundamentais para que a execução da poda seja segura e de qualidade. Segundo a empresa que ministrou o curso, a prática consiste na retirada de ramos, galhos e folhas e sempre deve ser feita por profissionais que tenham experiência para execução do serviço. Primeiro por uma questão de segurança do trabalho e segundo porque uma poda mal feita ou feita irregularmente pode matar a árvore ou causar até a queda da árvore posteriormente.

Quando necessária a poda ou a retirada de uma árvore, em local público ou particular, procurar a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, pois há procedimentos a ser cumpridos e é preciso que a secretaria autorize o serviço. Em caso de corte de árvore previamente autorizado, o solicitante deverá fazer compensação ambiental plantando uma quantidade de mudas de árvores seguindo as orientações da prefeitura. A execução da poda ou corte de árvores será realizada pela equipe da Prefeitura somente nos casos em que a árvore estiver em logradouros públicos.

Para solicitar o serviço de poda de árvores é necessário preencher um formulário no setor de Protocolo no Centro Administrativo da Prefeitura, na Av. Presidente Getúlio Vargas, 280, Vila Caldas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os documentos necessários são: Cópia do comprovante de endereço; Cópia do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU; Cópia dos documentos pessoais do requerente, com o original do instrumento público de mandato, quando o proprietário for representado por procurador; Croqui indicativo das árvores que pretende cortar; Fotos da árvore e da fachada da residência.

Para informações sobre os serviços da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, visite a nova sede na Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – Ginásio Tancredo Neves, ou entre em contato pelo telefone 4187-3837, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.