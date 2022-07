Programa Meu Bairro Melhor revitaliza vielas e cria espaços de lazer

Data de Publicação: 20 de julho de 2017

Desde o início da gestão, a Prefeitura de Carapicuíba realiza o programa Meu Bairro Melhor em todas as regiões da cidade. Uma força tarefa de todas as secretarias, com serviços de zeladoria e conscientização da população na conservação dos locais públicos.

A primeira etapa do programa percorreu os bairros com mutirões de serviços como tapa-buraco, roçagem, recolhimento do mato roçado, capinação e varrição, coleta de lixo e entulho, frente cata-treco e ainda restauração de boca-de-lobo e pintura de guias e faixas de pedestre. Tudo isso gerou uma média de 80 caminhões de lixo e entulho por região.

Agora, a Prefeitura está realizando o Meu Bairro Melhor – Um Dia de Cidadania, com serviços e atividades de todas as secretarias da cidade. Na primeira edição, no Jd. Ana Estela, os moradores contaram com emissão de Carteira de Trabalho, orientação jurídica, cadastro único para o programa Bolsa Família, palestras do Sebrae, ouvidoria da Educação, teatro e brinquedos infláveis.

Já pela Secretaria de Saúde, foram atendidos 450 munícipes do bairro e região. Os serviços oferecidos como cadastro e atualização SUS; palestras de prevenção a saúde bucal e a doenças como sífilis e tuberculose; coleta para exame de papanicolau; agendamento de exames; consultas clínicas, ginecológicas e odontológicas.

Em junho, o Jd. Ana Estela ainda teve uma viela revitalizada. A escada foi totalmente refeita, com a instalação de corrimão, nova iluminação e tornou-se tela para a arte de grafiteiros da cidade.

No sábado, 15, a Cohab ganhou uma praça com playground para crianças, academia ao ar livre para os moradores e nova iluminação para segurança de todos. Antes, o local era um terreno baldio. O escadão da Rua Carapicuíba com a Avenida Amazonas também foi revitalizado, com corrimão, iluminação e grafite. O local se tornou palco de selfies da população.

Um grande diferencial do programa Meu Bairro é o canal de interação com a comunidade para punir os porcalhões que continuam sujando a cidade. A Prefeitura criou o Whatsapp Denúncia – 97434-8101 como aliado na fiscalização. Segundo o decreto 4.260, quem deposita lixo ou entulho em local público está sujeito a uma multa de R$ 3.500,00. No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

No dia 29 de julho, a Cohab II vai receber o Meu Bairro Melhor – Um Dia de Cidadania. O escadão próximo às unidades de saúde do bairro será entregue revitalizado e com grafite. Além disso, a população vai contar com serviços e atividades gratuitas envolvendo todas as secretarias da Prefeitura.