Em Carapicuíba, Prefeitura atua em tolerância zero às invasões

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 21 de julho de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Projetos Especiais, Convênios e Habitação, continua trabalhando intensamente no combate às invasões em toda a cidade. Em diversas ações de tolerância zero, em parceria com as Secretarias de Obras e Segurança, áreas públicas em diferentes bairros já foram desocupadas.

Só nos meses de maio e junho, cerca de 120 operações nas regiões da Cohab, Parque Jandaia, Jardim Novo Horizonte, Jardim Maria Beatriz, Altos de Santa Lúcia, Jardim Angélica, Vila Dirce, Jardim Santa Brígida, foram realizadas pela Prefeitura para coibir novas invasões e atuar na reintegração de posse em locais ocupados irregularmente.

As ações de tolerância zero têm recebido a ajuda da população, que colaboram na fiscalização e no envio de notificações através do WhatsApp Denúncia. Lançado no mês de maio, para ampliar e agilizar os trabalhos de combate ás invasões, o canal de comunicação já recebeu aproximadamente 800 alertas dos moradores em apenas dois meses.

Segundo a secretária de Habitação, Fabiana Marques, a participação dos moradores têm sido de grande valia para a organização das ações. “É um trabalho sério e intenso, um apelo de muitos carapicuibanos. A população nos ajuda com os alertas e seguimos agindo com firmeza, afinal, as invasões ampliam problemas de segurança e desvalorização de imóveis”, explica.

Vale ressaltar que, para as ocupações já consolidadas, tanto nas áreas públicas, como nas áreas da Cohab, a Prefeitura já entrou com o processo de reintegração de posse e em breve poderá agir diante do mandado judicial.

“Tudo está sendo feito dentro da lei. As ações têm acontecido, tolerância zero, e temos recebido todo apoio necessário dos órgãos Cohab, CDHU e Governo do Estado, além da Policia Militar nos auxiliando sempre, juntos contra as invasões. É importante esclarecer que a Prefeitura necessita de todo respaldo dos cidadãos, por isso pedimos a colaboração de toda população”, finaliza a secretária.