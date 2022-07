FUTEBOL – Rubro Negro leva o título da Sub-20 nos pênaltis

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 25 de julho de 2017

A grande final da categoria Sub-20, com o embate entre Rubro Negro e Liberdade, domingo, 23, no Estádio do Niterói, foi um jogo bem equilibrado. As equipes alternaram ataques, movimentando a torcida, mas a partida terminou sem gols.

Nos pênaltis, também resultado equilibrado, evidenciando a atuação dos goleiros de ambas as equipes. E o Rubro Negro levou a melhor, papando o título da competição. para ver as fotos.

Campeonato Municipal de Futebol Amador – Competição organizada pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

Campeão – Rubro Negro

Vice-campeão – Liberdade

Troféu Fair Play – Rubro Negro

Defesa Menos Vazada – Rubro Negro

Artilheiro – Vagner Machado (Liberdade)

RUBRO NEGRO / ALDEIA – Guilherme, Welintinho, Mateusão, Mateus, Ralf, Guidão, Mateuzinho, Luizinho, Pi, Carlos, Nandinho, Pedro, Johnny, Maguila, Zidane, Alemão e Du. Comissão técnica: Tibik, Naldinho e Toninho.

LIBERDADE – Gabriel, Robert, Luan, Jonatan, Alex, Laércio, Vinícius, Hugo, Cafu, Vagner Tuti, Tó, Gustavo, Willian, Tchuiu, Gabriel Ramires, Lucas França, Bruno Pereira, Mateus Henrique, Francisco, André e Emerson. Comissão técnica: Nego e Fabrício.

Árbitro: Marcio Amaral

Auxiliares: Jeferson Oliveira e Celso Paulo

Mesário: Marcos da Silva Matos