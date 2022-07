FUTEBOL – Brasinha é o campeão dos coroas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 26 de julho de 2017

A equipe do Brasinha acabou vencendo o Planalto, na final do Campeonato Municipal de Futebol, categoria Master, realizada no domingo, 23, no Estádio do Niterói.

O primeiro tempo foi bem equilibrado, e o primeiro gol só aconteceu no último minuto: Banana abriu o placar, colocando o Brasinha na frente.

Aos 9 minutos do segundo tempo, Marcio, de pênalti, amplia para o Brasinha. O Planalto esboça uma reação, mas o Brasinha queria mesmo garantir o título.

Campeonato Municipal de Futebol Amador – Competição organizada pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

Campeão – Brasinha

Vice-campeão – Planalto

Troféu Fair Play – 7 de Setembro

Defesa Menos Vazada – Brasinha

Artilheiro – Marcio José Nunes, o Malau (Brasinha)

BRASINHA – Laércio, Banana, Zé do Bloco, Vanderlei, Guizão, Tino, Marcio, Nenê, Malau, Messias, Cobrinha, Valdecir, Valdir, Jura, Edu Bento, Azulão, Lata e Romão. Comissão técnica: Charles e Edu.

PLANALTO – Alemão, Joel, Zóio, Antonio, Pajé, Rato, Maurinho, Toninho Celular, Sidnei, Sampaio, José Carlos, Denilson, Pir, Biro, Gildão, Pintinho e Luizinho. Comissão técnica: Galo e Nandinho

Árbitro: Carlos Alberto de Farias

Auxiliares: Robson Ferreira de Oliveira e Alexandre Costa.

Mesário: Marcos da Silva Matos