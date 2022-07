FUTEBOL – Renegados vence o Furacão e leva a taça da 1ª Divisão

Data de Publicação: 26 de julho de 2017

A decisão do Veteraníssimo 1ª Divisão colocou frente a frente as equipes do Renegados e Furacão, no domingo, 23, no Estádio do Niterói.

Alternando ataques, as equipes entusiasmaram a torcida presente, mas terminaram o tempo regulamentar sem gols.

Nos pênaltis, deu Renegados, celebrando a vitória e o terceiro título da categoria.

Campeonato Municipal de Futebol Amador – Competição organizada pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

Campeão – Renegados

Vice-campeão – Furacão

Troféu Fair Play – XI Garotos

Defesa Menos Vazada – Renegados

Artilheiro – Ricardo Souza Araújo (Renegados)

RENEGADOS – Klaus, Doni, Raimundo, Gordo, Nal, Biro, Pernambuco, Régis, Ailton, Carainho, Ricardinho, Júnior, Marron, Rosival, Naldinho, Reginaldo, Naldo, Marcone, Marcinho, Lagoa e Valtinho. Comissão técnica: Soneca, Bebeto, Mané e Titi.

FURACÃO – Índio, Barriga, Buiú, Mosquito, Anderson, Lia, Fio, Gilson, Alencar, Genilson, Gureba, Marcio, Valter, Ricardo, Leandro, Amendoim e Dengoso. Comissão técnica: Alexandre, James, Felipe e Clóvis.

Árbitro: Alexandre Costa.

Auxiliares: Carlos Alberto de Farias e Robson Ferreira de Oliveira.

Mesário: Marcos da Silva Matos