Prefeitura investirá R$6 milhões em recapeamento asfáltico

Secretarias: Desenvolvimento Urbano

Data de Publicação: 27 de julho de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, iniciou nesta quarta-feira, 26, mais uma fase do serviço de recapeamento asfáltico. Serão recapeadas vias em diversos bairros da cidade, com o investimento total de R$6 milhões.

Nesta será realizada a conclusão do recapeamento da avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, entre o AME Carapicuíba (Ambulatório Médico de Especialidades) e a Marginal do Ribeirão, na Cohab V, com previsão de término ainda neste mês de julho.

Outra importante via da cidade que também receberá o serviço de recape nos próximos dias será avenida José Fernandez Teixeira Zuza, em toda sua extensão. Após estudos e mapeamentos das ruas e avenidas, o cronograma para esta fase contemplará ainda as regiões do Jardim Planalto, Vila Rosa, Vila Cretti e Central.

“Estamos investindo de forma significativa para melhorar a mobilidade urbana, proporcionando mais segurança e conforto para os moradores. Sabemos que ainda há muito trabalho pela frente em todas as áreas da cidade. Por isso, estamos lutando diariamente por melhorias em Carapicuíba”, afirma o prefeito.

Desde o começo do ano, a Prefeitura de Carapicuíba já tem realizado serviços para melhoria da malha viária em toda cidade. A rua Manoel Dias Cavalheiro, na Vila São Jorge, e a Estrada Tambaú receberam recapeamento asfáltico, além dos mutirões de tapa buracos em inúmeros bairros.

Durante as frentes de trabalho, para facilitar o fluxo, a Secretaria de Transporte e Trânsito irá auxiliar e sinalizar todos os percursos oferecendo rotas alternativas aos motoristas. Vale ressaltar que a Prefeitura continuará atendendo os serviços de tapa buraco normalmente durante as obras.