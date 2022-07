Programa Ambulante Legal padroniza comércio de alimentos no Calçadão

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 27 de julho de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba continua trabalhando para melhorar o município. O Programa Ambulante Legal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho está transformando o Centro da cidade, com a organização do comércio ambulante e padronização com quiosques nas travessas do Calçadão. Já foram instalados mais de 50 quiosques.

Agora, o comércio de alimentos também está sendo padronizado. Os ambulantes participantes do programa estão com guarda-sóis na cor azul em seus carrinhos. Os quiosques estão deixando o comércio organizado e padronizado, um verdadeiro benefício para os moradores de Carapicuíba, comerciantes e ambulantes.

“Estamos trabalhando para organizar nossa cidade e arrumar a casa. O Centro de Carapicuíba precisava de organização e o programa Ambulante Legal está dando mais dignidade aos ambulantes e facilitando a circulação dos moradores”, afirma o prefeito.

O programa Ambulante Legal também já instalou os primeiros quiosques próximos à Estação Carapicuíba da CPTM. Após a instalação dos quiosques no novo local, o Programa Ambulante Legal vai organizar o comércio próximo ao Viaduto Jorge Joulian, com boxes padronizados, facilitando o trabalho dos ambulantes.

“A padronização do camelódromo será realizada com boxes de arquitetura moderna, o que melhorará o aspecto do comércio ambulante, atraindo mais consumidores”, declara o secretário de Desenvolvimento Ecônomico, Social e Trabalho.