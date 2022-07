Meu Bairro Melhor marca início da campanha contra raiva e entrega três novos ônibus escolares

Data de Publicação: 27 de julho de 2017

No próximo sábado, 29, a Prefeitura de Carapicuíba realizará mais uma edição do programa Meu Bairro Melhor – Um Dia de Cidadania. Com uma série de atividades, revitalização de vielas e serviços gratuitos à população, numa junção de diversas secretarias, os moradores do bairro Cohab II e região serão os contemplados.

A edição, que será realizada na avenida Bosque, a partir das 9 horas, marcará ainda o início da Campanha Contra Raiva. Promovida pela Secretaria de Saúde, as vacinas gratuitas serão aplicadas em cães e gatos durante todo o evento e após percorrerão outros bairros da cidade num calendário que seguirá até dia 31 de agosto.

Três novos micro-ônibus escolares também serão entregues oficialmente à Secretaria de Educação. Os veículos, que possuem 100% de acessibilidade com elevadores para cadeirantes, serão destinados e atenderão os alunos com necessidades especiais do município.

Entre as atividades, o programa Meu Bairro Melhor – Um dia de Cidadania oferece emissão de Carteira de Trabalho; orientação jurídica; cadastro único para Bolsa Família; atualização e confecção do Cartão SUS; coleta para exame de Papanicolau; ouvidoria da Educação; palestras de prevenção a doenças como sífilis e tuberculose; teatro infantil; brinquedos infláveis; e arte em grafites.

Meu Bairro Melhor – Um dia de Cidadania acontece no sábado, 29, a partir das 9 horas, na avenida do Bosque, 410, Cohab II.