Carapicuíba dá mais um passo para desenvolver Plano Municipal de Turismo

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 27 de julho de 2017

No dia 3 de agosto, quinta-feira, às 18h, acontece a 2º Oficina Pública do Plano Municipal de Turismo (PMT) de Carapicuíba. A atividade é aberta a população e será realizada na sede da Associação Comercial (ACE) na Rua Sandra Maria, 28, Jardim das Belezas.

Esta etapa será para desenvolvimento do PMT e envolve a montagem do Diagnóstico Turístico, com estudo das potencialidades e pesquisa de demanda.

Na primeira etapa de desenvolvimento do Plano foi realizado o levantamento de todos os comércios e estabelecimentos da cidade em quatro áreas: Alimentação, Transporte, Hospedagem e Souvenir, dando origem ao inventário turístico que foi apresentado na 1º Oficina, em 6 de julho.

O prefeito Marcos Neves e a vice-prefeita Gilmara Gonçalves ressaltam a importância de resgatar as belezas e valores da Aldeia Jesuítica como patrimônio nacional, tombado pelo Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Entre as ações planejadas para o local estão a criação de um polo gastronômico e de artesanato, além de city tour.