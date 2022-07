Prefeitura revitaliza sinalização de trânsito em áreas escolares

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 27 de julho de 2017

As vias no entorno das escolas de Carapicuíba estão de cara nova. Com o Programa Sinal em Ação da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a Prefeitura de Carapicuíba já revitalizou a sinalização de trânsito em diversas ruas da cidade. Nos últimos meses uma força tarefa revitalizou a pintura de embarque e desembarque de alunos, faixas de pedestres e de divisão de pistas, lombadas, proibido e permitido estacionar, etc.

Na semana passada foi a vez das Avenidas Rui Barbosa, Celeste, Tâmara a Rua Nelson Neves da Fonseca, todas no entorno das escolas Toufic Joulian e Engenheiro Mario Sales Souto. Tudo para oferecer mais segurança a todos que circulam na região.

A administração trabalha na fiscalização, revitalização e colocação de novas placas de sinalizações, instalação de equipamentos eletrônicos modernos e operações diárias de tráfego. Tudo para minimizar o máximo possível o número de acidentes nas vias da cidade e proporcionar mais segurança para pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas.